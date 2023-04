"Le soir où l’on cassa l’Olympia" : Sidney Bechet, premier artiste à avoir provoqué une émeute à l’Olympia

S’il était souvent appelé le "Roi de la Nouvelle Orléans", on aurait également pu le surnommer le "Prince de Paris", tant la renommée du musicien et compositeur y était grande. Sidney Bechet est d’ailleurs l’un des premiers artistes à avoir provoqué une émeute à l’Olympia. C’était le 19 octobre 1955. C’est Réal Siellez qui nous raconte cette histoire.

Nous sommes le 19 octobre 1955. Bechet doit recevoir un disque d’or. Généreux et fêtard, il décrète la gratuité du concert au cours duquel il sera accompagné par les orchestres de Claude Luter et André Réwéliotty. Mais sa popularité est bien trop grande et très vite, la foule en délire va se muer en émeute.

L’enregistrement de la soirée où l’on entend ce public en délire est publié avec un titre explicite : "le soir où l’on cassa l’Olympia". En effet, une émeute éclate entre la police et les fans survoltés. Les barrages céderont sous la pression du public qui envahit chaque recoin du monument parisien. Les gens se marchent dessus. La salle est saccagée. Le lendemain, la presse dresse le bilan : dix blessés, 200 fauteuils cassés, des dégâts estimés à deux millions de francs français.

A cette époque, ça fait plus de 35 ans que Bechet essuie les planches de la scène parisienne. Et l’artiste qui l’a intronisé, c’est Joséphine Baker, qui embarquera Sidney dans sa revue Nègre.

Et parmi ses plus grands succès, on retrouve notamment sa célèbre "Petite fleur". A noter également que Bechet a composé la musique de nombreux ballets, tels que La nuit est une sorcière du chorégraphe et danseur Pierre Lacotte, qui est décédé ce lundi 10 avril dernier.