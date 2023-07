Le soft serve, cette crème glacée venue d'Amérique.

Aux Etats-Unis, le soft serve est la préparation la plus iconique depuis que la chaîne Dairy Queen l'a propulsé en haut des charts de la restauration rapide. L'histoire raconte qu'en 1938, le père et le fils McCullough mettent au point la toute première glace soft serve, deux ans avant de lancer leur premier restaurant. Et c'est un carton lorsqu'ils convainquent un glacier de l'Etat de l'Illinois de vendre leur recette. En l'espace de deux heures, quelque 1600 glaces sont vendues pour dix cents dans la petite ville de Kankakee. A l'époque, on ne la désigne pas encore comme une soft serve.

L'évasion peut s'étirer jusqu'en Inde. Chez Delhi Bazaar, une nouvelle table née de la passion de deux globe-trotteurs pour les voyages, on revisite le soft serve en l'adaptant selon la méthode kulfi, la glace traditionnelle indienne, à base de cardamome et d'amandes. D'habitude, dans les rues de New Delhi, on la savoure en bâtonnets ou moulée dans de petites barquettes.