Le soft rock jazzy d’un natif de La Jolla : Michael Franks

Né la 18 septembre 1944, Michael Franks est natif de La Jolla. Avant d’être un musicien émérite et un chanteur de renom, Michael Franks est un universitaire, enseignant, maître de conférences possédant un doctorat de littérature américaine. Musicalement très proche du jazz, il va baser sa carrière musicale sur un savant mélange de folk, de soft rock et de jazz très doux. Premier album en 1973, premier succès dès 1976 avec ''The Art Of Tea'' et déjà, des collaborations exceptionnelles. Le line-up de l’album comprend Joe Sample, Larry Carlton et Wilton Felder des Crusaders.