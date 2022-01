Le soft rock des 70's en Californie avec Hamilton, Joe Frank and Reynolds

Après Compton et Batteau, une nouvelle petite pépite, nous sommes toujours à l’aube des seventies en Californie et le soft rock s’installe confortablement pour quelques années avec le trio Hamilton, Joe Frank et Reynolds.

Le trio est composé de musiciens/chanteurs dont les trois membres ont fait partie d’un drôle de groupe appelé The T-Bones, un groupe éphémère, trois ans d’existence entre 1963 et 1966 et trois albums. Cette règle de trois va donner la création du groupe qui nous intéresse aujourd’hui. On retrouve donc, dès 1970, sur Dunhill Records : Dan Hamilton (guitare et chant), Joe Frank (basse et chant) et Tommy Reynolds (chanteur et multi-instrumentiste). Hamilton, Joe Frank et Reynolds prend son envol et signe quelques jolis succès comme ''Don’t Pull Your Love'' qui devient disque d’or en août 1971.