Le "soft launching", cette nouvelle manière de montrer qu'on est en couple sur les réseaux sociaux.

Quand on est heureux en couple, notre première envie est de le crier sur tous les toits et sur les réseaux sociaux. Mais certains préfèrent montrer leur moitié de manière plus subtile afin de préserver leur jardin secret. Et cette attitude porte un nom, le "soft launching".

En parcourant la story Instagram de votre meilleure amie, vous apercevez la main d'un homme. Puis sur un autre post, deux cocktails Spritz sont pris en photo. Vous comprenez rapidement que votre meilleure amie est en couple.

Ce concept, que l'on peut traduire littéralement par "lancement en douceur" désigne le fait de partager les détails d’une relation sans montrer le visage du partenaire en question. Ce terme emprunté au monde des affaires et de la technologie désigne normalement la prévisualisation d’un produit à un nombre restreint de personnes afin de mesurer son efficacité. S'il a été détourné culturellement, le soft launching est un réel phénomène sur les réseaux sociaux.