Le "soft evening", un nouveau concept de détente prôné sur TikTok.

Pour un "soft evening" réussi, un seul mot d'ordre : se relaxer. Pour cela, les tiktokeurs s'adonnent à des activités les plus apaisantes possibles et se filment. On peut voir certains cuisiner leur repas du soir, jardiner, lire, méditer ou effectuer une routine de soins du visage avant de se coucher. Le tout dans une ambiance calme faite de bougies allumées et de boissons chaudes à savourer.

Ce concept, aussi appelé "slow evening" ou "gentle evening", que de plus en plus de Tiktokeurs prônent, va à l’encontre de la hustle culture et de l'hyperproductivité suggérée parfois sur les réseaux sociaux . Le hashtag #softevening affole les compteurs, avec 78 millions de vues.

Il s'agit d'inciter à se réserver une soirée calme après une dure journée de travail.

Car si ce genre de vidéos devient aussi populaire, c’est que l'idée est un dérivé d'un autre concept populaire depuis quelques années sur les réseaux sociaux, la "soft life". Traduit littéralement par la "vie douce", il désigne un mode de vie où l’on fait du self-care et de la santé mentale une priorité.