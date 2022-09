Le Soçon, un couteau namurois pas comme les autres, arrive dans la poche de ses 300 acheteurs

Pensé par des Namurois, assemblé par des Namurois, le seul point qui n’est pas du coin donc reste la lame confectionnée à Thiers en Auvergne, capitale mondiale du couteau d’où proviennent 80% des lames de France. Marie Taillardat, coutelière thiernoise de renom et Pierre Castin, coutelier namurois et membre à part entière de cette épopée, se chargent ensuite de l’assemblage, du montage et de l’affûtage du Soçon. : "Il ne reste plus que deux endroits en Europe où on peut retrouver des lames de qualité comme celle-ci, résistante, correctement aiguisable avec un tel acier", explique Michel Pauss, l’un des 7 compagnons de cette aventure. Pour le reste, pas de doute, c’est de l’ultra local. Les manches en bois de récupération à haute valeur patrimoniale ont été fabriqués à la Ressourcerie namuroise où les bois bruts redeviennent plaquettes avant l’assemblage, le collage et la mise en forme : "Ceux qui me connaissent savent que l’économie circulaire c’est mon truc et là on a mis en notre expertise avec notre équipe pour faire ce manche de A à Z", détaille Marc Detraux, créateur de la Ressourcerie namuroise et trésorier du projet.