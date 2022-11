Le "soap brow", cette astuce qui transforme le savon en incontournable make-up.

Vous rêvez de sourcils épais, fournis et parfaitement dessinés ? Oubliez les gels, mascaras et autres produits vendus en boutiques et instituts et misez tout sur le savon.

Prisée par de nombreux make-up artists, la technique du "soap brow" fait (à nouveau) l'unanimité sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle est simple efficace et abordable, sans parler du gain de temps qu'elle induit au quotidien.