Le snus : méfiez-vous de ce tabac à chiquer, dangereux pour la santé!

Venu tout droit de Suède, le snus est un tabac qui ne se fume pas. Il s'agit d'un petit sachet à placer entre la gencive et la lèvre supérieure. Le snus rencontre de plus en plus de succès auprès des jeunes... Mais ses effets sur la santé posent question. Le point avec Marc Moers, tabacologue au Grand hôpital de Charleroi et dans le Brabant wallon, dans l'émission "La Grande Forme".

Présenté sous forme de poudre tassée dans un sachet blanc, le snus est un tabac qui ne se fume pas mais qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure. Il peut être gardé en bouche durant quelques minutes voire plusieurs heures. Les ingrédients sont alors absorbés via les milliers de petits vaisseaux sanguins. Cette nouvelle mode, qui séduit de plus en plus de jeunes, nous vient tout droit de Suède, où le tabac est interdit dans de nombreux endroits publics. Cela permet donc de détourner la règle grâce à ce tabac à chiquer.

Le snuss est interdit en Belgique et au sein de l'Union européenne depuis 1992. Mais il suffit de quelques clics sur le net pour s'en procurer. Et bien qu'il n'y ait pas de combustion ni de production de goudron via le snus, il pose questions au niveau de ses effets sur la santé, explique Marc Moers, tabacologue au Grand Hôpital de Charleroi.