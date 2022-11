Le snus, ce tabac à mâcher dont raffolent les jeunes (et les footballeurs).

Les sportifs ne sont pas les seuls à succomber au snus. Les jeunes aussi semblent trouver un certain attrait à cette alternative au tabac classique, et même les non fumeurs. Mais chez eux, l’effet escompté semble totalement différent. Ils ne consomment pas de snus pour augmenter leur concentration et leurs performances. Ils semblent y voir un moyen de se détendre et de se créer des moments de bien-être.

Placer un sachet de snus directement sur la gencive (dont la peau est extrêmement fine) permettrait de décupler l’effet de la nicotine et donc de libérer des endorphines de manière plus rapide et intense qu’avec une cigarette.

Le snus servirait de complément lors d’une soirée, un peu comme de l’alcool ou de la drogue douce.

Mais ses effets seraient moins longs, de l’ordre de quelques minutes.

Il n’existe pas de chiffres sur la consommation de snus en France ou ailleurs dans l’Union européenne, le produit étant interdit à la vente. En Suède, d’où il est originaire, le snus serait extrêmement populaire. Un million de Suédois en consommeraient quotidiennement (sur une population de dix millions).