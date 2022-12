Le SMS fête ses 30 ans : "À l'époque, j'étais 'Proximus' et je devais passer par un portail pour joindre mon épouse, 'une Mobistar'"

Ces SMS, au nombre limité de caractères (160) et payants à chaque unité, ont d’emblée amené une écriture spécifique. "Dans ce contexte, commente Cédrik Fairon, les abréviations étaient aussi synonymes d’économies d’énergie et de rapidité. Et puis les utilisateurs se sont pris au jeu. Quand on voit la variété des abréviations, on peut dire que tout était permis, avec une seule contrainte : être compris du destinataire".

La façon d’écrire, les raccourcis et les abréviations, pouvaient donc changer en fonction du destinataire. On n’écrit pas de la même façon à un pote ou à sa grand-mère.

"On a réécrit tous les messages reçus, dans un français normalisé, ajoute Cedrik Fairon, et on a pu constater qu’il y avait un grand nombre de variations de forme. Le mot "aujourd’hui" a par exemple été réinventé un nombre incalculable de fois.

Si on montre aujourd’hui à des jeunes le langage que l’on a collecté à l’époque, les gens nous disent : mais c’est quoi ce truc ?

Il y avait aussi une sorte de phénomène de catharsis par rapport à la norme de bien écrire, d’écrire comme il faut. Les gens se sont lâchés jusqu’au moment où l’on n’est plus compréhensible. Il fallait parfois lire à haute voix pour comprendre le message. Si on montre aujourd’hui à des jeunes le langage que l’on a collecté à l’époque, ils nous disent : 'mais c’est quoi ce truc ? Personne n’écrit comme ça'."

Le modèle économique et les contraintes qu’il imposait (tarification, limitation des caractères) ont clairement pesé sur l’usage de la langue.