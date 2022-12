Il y a 70 ans, quasiment jour pour jour, un brouillard causait la mort de milliers de personnes à Londres. Mais que s’est-il donc passé pour expliquer un tel drame ?

On le sait, le mot-valise "smog" découle des mots smoke et fog en anglais qui signifient fumée et brouillard. Au brouillard, comme on peut en connaître partout, s’associe la pollution domestique et industrielle. Le sud-est de l’Angleterre est réputé pour ce genre de phénomène, mais celui de décembre 1952 était totalement hors norme.