Le smishing, ou hameçonnage par SMS : c’est quoi et comment s’en protéger ?

Les fraudes au phishing sont de plus en plus élaborées, avec un langage soigné, et, pour les emails, une mise en page professionnelle. Que faire si on tombe dans le piège d’un SMS, mail ou message d’hameçonnage ? Le SPF économie recommande de :

Bloquer immédiatement vos cartes via Card Stop (078 170 170)

Prévenir immédiatement votre banque, également afin de leur partager le numéro frauduleux

Vous rendre à votre police locale, et transmettre le numéro de procès-verbal à votre banque, et éventuellement, assureur

En cas de phishing par email, le transférer à suspect@safeonweb.be et prévenir l’inspection économique via pointdecontact.belgique.be.