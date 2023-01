Le smartphone, l’ennemi numéro un de l’industrie du live ?

C’est le cas de Mitski. La chanteuse nippo-américaine s’est insurgée en février contre ce phénomène sur Twitter, même si elle avait officiellement quitté les réseaux sociaux en 2019. Elle a expliqué dans une série de tweets, qu’a pu consulter le Los Angeles Times avant leur suppression, à quel point la présence de smartphones durant ses représentations la met mal à l’aise. "Quand je suis sur scène et que je regarde vers vous mais que vous regardez un écran, j’ai l’impression que ceux d’entre nous qui sont sur scène sont pris et consommés comme du contenu, au lieu de pouvoir partager un moment avec vous", a écrit Mitski.

De nombreux artistes et groupes comme Bruno Mars, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Guns N’Roses et The Lumineers demandent à leurs fans de préserver la magie des concerts en s’abstenant de sortir leur téléphone quand ils sont sur scène. "Cette combinaison de personnes, ici et maintenant, ne se reproduira plus jamais. Et nous aimerions nous en souvenir. Alors s’il vous plaît, bitte schön, pouvons-nous faire une chanson ensemble sans téléphone ?", avait déclaré Chris Martin, le leader de Coldplay, en juillet 2022, lors d’une représentation à Francfort en Allemagne.

Quelques-uns vont plus loin en interdisant, purement et simplement, l’utilisation des smartphones durant leurs concerts. Jack White a été un pionnier du genre en s’associant, dès 2018, avec la start-up californienne Yondr. Celle-ci a mis au point une pochette en néoprène, destinée à recueillir les téléphones des spectateurs à l’entrée du concert. Elles sont ensuite scellées à l’aide d’une sorte d’antivol pour vêtement. Le but : assurer à chacun, un concert sans la moindre distraction. Le fondateur de Yondr, Graham Dugoni, a même affirmé dans un entretien au New York Times que ces pochettes "aident les gens à vivre à l’ère numérique d’une manière qui n’évide pas tout le sens de leur vie".