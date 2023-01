Le smartphone, ce seigneur des métaux (notre enquête sur la face cachée de votre GSM)

L’extraction des métaux des smartphones cause de nombreux dommages environnementaux, sociaux voire géopolitiques. La Chine est en passe de devenir le leader mondial de l’extraction, du raffinage mais aussi des industries de hautes technologies utilisatrices de terres rares, métaux désormais indispensables pour fabriquer les "super-aimants" des GSM.

La Commission européenne envisage de constituer des réserves stratégiques de ces métaux rares tout en relançant la production sur son territoire. S’il n’existe à ce jour aucune règle internationale contraignante pour assurer une filière minière éthique et durable, une association tente de lever le voile. Les 50 pays membres de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives s’engagent à être transparents sur "les conditions d’octroi des droits d’extraction, la manière dont les revenus parviennent au gouvernement et profitent à la population".

De plus en plus miniatures, les métaux qui composent un smartphone sont aussi de moins en moins substituables et recyclables.

"Plus on a des alliages complexes et des petites quantités de métaux, plus il est difficile de recycler ces métaux. En termes de géographie, ces métaux vont forcément être de "première main" c’est-à-dire minés, et non pas issus des filières de recyclage" note Marie Forget de l’Université Savoie Mont Blanc.

Actuellement, seule une vingtaine des métaux d’un smartphone est recyclable.