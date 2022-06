Le Slovène Tadej Pogacar maître en son pays sur la 3e étape du Tour de Slovénie

À noter, une petite frayeur tout de même pour le double vainqueur du Tour de France, qui a connu une descente finale compliquée. Le Slovène a glissé à plusieurs reprises, l’obligeant à descendre à un rythme peu élevé. La pluie, tombée plus tôt dans la journée, n’a pas facilité la tâche à Tadej Pogacar et son coéquipier Rafal Majka. Mais les coureurs auraient aussi blâmé leurs pneus. On peut ainsi entendre un des deux coureurs crier "j’emm***de ces pneus !" dans la descente qui a permis à Nicola Concoi de recoller avec les deux coureurs d’UAE.

Au classement général, Pogacar compte 7 secondes d’avance sur son dauphine et coéquipier Rafal Majka, et déjà 55 secondes sur Domen Novak, actuel 3 au classement général. À deux étapes de la fin du Tour, le Slovène semble le meilleur candidat à sa propre succession, lui qui avait remporté l’édition 2021 avec plus d’une minute d’avance sur son premier poursuivant.