Le "sleep tourism" ou s’offrir des vacances pour dormir

Une nouvelle catégorie de voyageurs fait son apparition ces derniers temps : les vacanciers à la recherche d’un sommeil profond et réparateur. En anglais, on appelle ça le "sleep tourism", le tourisme du sommeil.

Prendre des vacances et partir en voyage… pour dormir. Le concept pourrait prêter à sourire, mais il est on ne peut plus sérieux. Preuve que la tendance est grandissante, le nombre de personnes qui ont recherché "sleep retreats" ("retraites de sommeil") sur Google a augmenté de 1100% entre janvier et février 2023, selon Martin Seeley, PDG et expert en sommeil chez MattressNextDay.