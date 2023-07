Le sleep syncing, cette méthode qui va vous aider à retrouver un sommeil réparateur

Si vous parvenez à établir des horaires de coucher et de lever qui respectent la durée de sommeil recommandée, deux semaines suffisent pour habituer votre corps à votre rythme circadien. Si la synchronisation est bien maintenue, vous ne tarderez pas à constater une amélioration de votre sommeil ainsi qu'un regain d'énergie.

Et cela a de bons effets sur la santé. Selon une étude américaine publiée en février dernier, des horaires de lever et de coucher réguliers peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Toutefois, cette routine peut être plus compliquée à appliquer pour les personnes occupant des postes aux horaires contraignants. Il leur sera plus difficile de trouver leur horloge naturelle. Le week-end, nous avons l’habitude de rattraper notre sommeil perdu et à réveiller plus tard. Il est donc conseillé dans ce cas de ne pas décaler de plus de deux heures les horaires de lever et de coucher habituels. Une sieste après le repas de mi-journée peut également contribuer à vous maintenir en forme pour le reste de la journée.