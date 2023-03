Le slashing permet-il de mettre du beurre dans ses épinards ?

Le slashing est cette nouvelle façon de travailler très prisée de la génération Y. L’heure n’est plus à la carrière unique dans une seule entreprise.

Alors que nos parents et grands-parents effectuaient généralement toute leur carrière dans une seule boîte, aujourd’hui beaucoup de facteurs font que les nouvelles générations n’optent plus spécialement pour ce choix. Crise, difficulté à trouver un job, de moins en moins de contrat proposés… mais aussi quête de sens dans le travail, certains jeunes se tournent alors vers le slashing. Le terme vient de l’Anglais “slash”, cette barre oblique utilisée pour juxtaposer des termes. Ici, on associe plusieurs jobs. Le cumul d’emplois, en soi, n’est pas nouveau, nombreux sont les personnes en situation précaire à y recourir par nécessité, mais lorsqu’on utilise le terme fancy de slashing, on ne parle pas de ce genre d’accumulation. Ici, il s’agit davantage de personnes qui peuvent se le permettre ou qui ont tout du moins envie de tester et qui n’y sont pas contraintes pour joindre les deux bouts.

Le terme apparaît pour la première fois en 2007 dans le livre One Person, Multiple Careers de Marci Alboher. Sa définition se trouve même dans le Larousse depuis 2020 : " Personne, généralement issue de la génération Y, qui exerce plusieurs emplois et/ou activités à la fois ". En France, c’est Marielle Barbe la spécialiste, elle a, elle aussi, rédigé un ouvrage sur le sujet Profession Slasheur. Elle explique que

Une façon de travailler qui convient parfaitement à certains, comme Assia, avec rencontrée dans le podcast "Du beurre dans les épinards". Assia est slasheuse professionnelle : elle accompagne des entrepreneurs, slash a sa marque de vêtements, slash donne des cours du soir, on la rencontre dans cet épisode dans lequel elle nous explique son mode de vie. Cependant, Slasher peut être stressant et difficile à gérer, il faut apprendre à jongler avec les différents jobs, maintenir des horaires de travail flexibles et de respecter les contraintes de chaque employeur. Il faut donc être particulièrement bien organisé·e et rigoureux·se pour ne pas être submergé·e. Ce n’est pas une option qui convient à tout le monde, tout dépend de ce à quoi on aspire.

Le slashing peut donc être une solution pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, mais il faut d’abord peser le pour et le contre et bien se renseigner sur les conséquences.

