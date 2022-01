Le Slam de Marcel Proust et de Reynaldo Hahn

Cette version pour récitant et piano ne sera pas créée par Proust qui, d’après Colette, était un piètre récitant ; elle écrit à ce sujet : "Je veux vous dire maintenant combien nous avons trouvé fines et belles vos gloses de peintres l’autre soir. Il ne faut pas les abîmer comme vous le faites en les disant mal, c’est très malheureux". Elle sera créée le 28 mai 1895, avant la publication dans Le Gaulois, lors d’une soirée consacrée aux œuvres de Hahn, avec Édouard Risler au piano et Charles Le Bargy en récitant.

Avec leur projet, Proust et Hahn portent une lumière neuve sur de grandes œuvres d’art et réussissent le tour de force d’intégrer deux commentaires distincts dans une dimension symbiotique. La peinture vit, le poème prend forme et la musique se pare de sens.