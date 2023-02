Le slam à l'honneur les 18 et 19 mars à la Maison de la Francité à Bruxelles

Le festival "Slameke fête la langue française" sera de retour les 18 et 19 mars à la Maison de la Francité à Bruxelles pour la deuxième année consécutive, a annoncé lundi l'ASBL Slameke. Des ateliers et concerts de slam, cet art oratoire entre poésie et musique, sont au programme de ce week-end de festivités.

Des ateliers d'écritures seront organisés le samedi, suivis d'une soirée de représentation au cours de laquelle les slameurs novices ou confirmés pourront déclamer leurs textes. La "poétesse publique" Théa viendra créer des poèmes sur mesure tandis que Nadjad, slameur depuis 2017, animera un atelier d'écriture.

En soirée, le "rythmo-poète" Ulysse Castagne et l'artiste Nue, ukulélé au bout des doigts, se produiront sur scène. Le "Game Jam poétique", un atelier collaboratif de création de jeux poétiques se déroulera samedi et dimanche.

Ce festival est une initiative du collectif Slameke, fondé en 2016 et pionnier en matière de scène slam à Bruxelles. Il organise des spectacles, des ateliers d'écriture et des projets dans les écoles.

Cet événement bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces activités sont gratuites, ouvertes à tous, sur inscription sur les réseaux sociaux de l'ASBL Slameke, à l'exception des représentations de la poétesse publique qui se produira en accès libre à la bibliothèque d'Ixelles le samedi.

La première édition, organisée en 2022 à la Maison de la Francité, avait attiré une septantaine de personnes.