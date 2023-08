Le slalomeur fou en mode renard des surfaces : Jérémy Doku a-t-il inscrit son dernier but pour Rennes ?

On le sait, quand il est épargné par les bobos et les tracas physiques, Jérémy Doku est l'un des joueurs les plus virevoltants de la planète. Enfin à 100% et remis d'une longue blessure qui l'a martyrisé pendant bien trop longtemps, le Diable Rouge enchaîne les matches avec Rennes.

Il était d'ailleurs titulaire avec l'équipe bretonne pour entamer la saison face à Metz. Intenable, Doku a entériné sa monstrueuse prestation personnelle (9 dribbles réussis sur... 10 !) en plantant son premier but de la saison à la 67e.

À la bonne place dans la surface, il a en effet facilement repris un tir d'Amine Gouiri, dévié dans ses pieds par le gardien de Metz Alexandre Oukidja.

Un but, en mode "renard des surfaces", qui lui a évidemment fait du bien au moral, confirmant, au passage, que ses sempiternelles et frustrantes blessures semblent définitivement derrière lui.

"Je savais que si on jouait notre jeu, on allait s'imposer" a-t-il confié au micro du club après la rencontre. Une rencontre qui pourrait paradoxalement être la dernière de Doku avec Rennes.

On sait en effet depuis quelques semaines que le Diable Rouge est plus que jamais sur la short-list de Pep Guardiola à Manchester City. Le coach espagnol n'a d'ailleurs pas dû rater une miette du match de Rennes. Et ce qu'il a vu a plus que probablement dû lui plaire.

Alors, Doku vient-il déjà de planter sa dernière rose avec l'équipe bretonne ? C'est possible.

Notons, pour être tout à fait complet, que le jeune Belge Ibrahim Salah (ex-Gand) est monté au jeu à la 85e. Le temps pour lui d'inscrire... un doublé pour fixer le score final à 5-1. Pas mal du tout.