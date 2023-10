Le skyr : effet de mode ou tendance durable ?

Ce sont d’abord les sportifs qui se sont emparés du produit constate Serge Pieters, diététicien du sport. "C’est un produit qui a été porté par les sportifs, notamment les sports de force. C’est vrai qu’ils ont besoin de plus de protéines. Ils voulaient autre chose que des poudres hyperprotéinées. Ils sont allés vers des produits un peu plus naturels, moins transformés, et c’est une bonne chose. C’est donc intéressant, mais attention, ce n’est pas le seul produit. il faut toujours se baser sur une alimentation variée, saine et savoureuse."

Le skyr est également un allié de choix lors d’un régime. Pauvre en graisse, riche en protéines, il vous aidera à ne pas céder à la tentation du grignotage entre deux repas grâce à son côté rassasiant. A condition de faire les bons choix, et de ne pas ajouter trop de sucre. Attention également aux versions fruitées qui peuvent contenir des sucres ajoutés. "Il faut faire le bon choix. Il existe le skyr nature, et puis toute une série de déclinaisons beaucoup plus sucrées, qui n’ont pas les mêmes qualités intrinsèques", souligne Serge Pieters.

"Il peut être bon pour tout le monde" conseille le diététicien. "On peut donner ce genre de produits aux personnes âgées, malades, ou aux enfants en pleine croissance, c’est une manière d’enrichir l’alimentation. Mais si l’objectif est de prendre un produit laitier, si je n’ai pas besoin d’une charge supplémentaire en protéines, un yaourt ou du lait suffira. Si j’ai besoin de plus de protéines, je vais choisir un skyr. A quantité égale, la teneur en protéine sera beaucoup plus élevée, j’ai trois fois plus de protéines que dans un simple yaourt."