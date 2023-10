Le "skiplagging" est-il vraiment l'astuce pour payer moins cher son billet d'avion ?

Dans la pratique, ce n'est en réalité pas si simple. D'abord, on s'expose à des risques et notamment des poursuites de la part de la compagnie aérienne avec laquelle on était censé voyager jusqu'à la destination finale. En juillet dernier, un jeune Américain de 17 ans en a fait les frais. American Airlines lui a interdit de monter à bord de ses appareils durant trois ans pour avoir acheté un billet entre Gainesville, en Floride, et New York via Charlotte en Caroline du Nord, où il a finalement terminé son trajet.

Ensuite, si le vol est annulé, la solution de remplacement concernera bien la destination finale et l'escale pourra s'effectuer ailleurs.

De la même façon, les voyageurs ne doivent pas toujours se charger de réenregistrer leurs bagages à l'escale et ne les retrouvent qu'une fois arrivés au bout du chemin...

Enfin, il y a de nombreuses précautions à prendre, détaillées par la plateforme Skiplagged.com, qui a fait de la recherche de ce type de vols cachés son business. Le site web va jusqu'à prétendre que "certaines compagnies aériennes peuvent exiger une preuve d'un billet aller-retour lors de l'enregistrement. Si cela vous arrive, achetez simplement un billet aller-retour remboursable directement auprès de la compagnie aérienne et annulez-le dès que possible après l'embarquement"...