Le "skincare breakfast", la nouvelle routine pour venir à bout des problèmes de peau.

Tout est parti d’une vidéo publiée par la TikTokeuse Alice C. Sun, qui connaît des problèmes de sécheresse cutanée. Pour y remédier, la jeune femme commence sa journée avec un petit déjeuner composé de soupe miso, de saumon croustillant, de kimchi, de chou râpé, de riz, et de concombre. Au-delà de l’aspect délicieux du repas, cette combinaison d'aliments serait efficace pour hydrater la peau. L'utilisatrice l'explique par la forte teneur en protéines et en probiotiques des ingrédients.

Il n'en a pas fallu plus pour que la vidéo devienne virale et cumule près de 600.000 vues. Et ça ne s’arrête pas là puisque dans d’autres vidéos, elle propose un florilège d'autres "mets skincare". On découvre notamment des smoothies à la pêche et au champignon, des sirops de fleur ou encore des mocktails au citron.

Manger sain peut-il vraiment aider à avoir une peau parfaite ? Pour les experts, cela permet de préserver la santé mais les problèmes de peau, eux, ne disparaissent pas par magie...