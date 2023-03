Le skin sealing : astuce TikTok pour en finir avec les poches et les cernes.

C'est au Dr Shereene Idriss, dermatologue basée à New York, que l'on doit ce geste beauté. La vidéo a déjà été visionnée près de 100.000 fois. Baptisée par la suite "skin sealing" par Refinery29, cette méthode permettrait en seulement quinze minutes d'hydrater le contour de l'œil en profondeur et d'atténuer les cernes et les poches. Dans sa vidéo, le Dr Idriss révèle qu'une simple crème hydratante peut amplement suffire à traiter la zone concernée.

Il suffit d'appliquer une fine couche de crème hydratante sous les yeux et de la recouvrir d'un film alimentaire.

Le tout pendant une quinzaine de minutes minimum. Un geste qui permet à la peau d'absorber comme il se doit l'intégralité des actifs pour être nourrie en profondeur. Une alternative éco-responsable consiste à troquer le film alimentaire contre des patchs réutilisables pour les yeux. Dans tous les cas, cette méthode suffirait à hydrater durablement le contour de l'œil pour éviter la sécheresse.

Interrogée par Vogue India, le Dr Batul Patel, dermatologue à la Bombay Skin Clinic, valide elle aussi cette technique, expliquant qu'elle "permet [bel et bien] de traiter la peau sèche et squameuse sous les yeux". L'experte rappelle toutefois qu'il convient d'éviter certains actifs susceptibles d'être à l'origine d'allergies ou d'irritations comme les rétinoïdes et les acides glycolique, salicylique et lactique. Elle préconise également aux peaux grasses d'opter pour une crème légère, voire de ne pas succomber à cette technique, qui pourrait être à l'origine de petits kystes blancs spécifiques.