Le "Skin Cycling" : la routine nocturne pour une peau éclatante de santé.

Matin et soir, vous vous livrez sans doute à la même routine beauté. Vous vous démaquillez, nettoyez votre peau et appliquez sérum et crème de jour ou de nuit, au minimum, avec une exfoliation et un masque une à deux fois par semaine. Un grand classique ! Et si on vous disait qu'il existait une autre routine beauté qui allait bouleverser ce petit rituel quotidien ? Les utilisateurs de TikTok ne jurent désormais plus que par le "Skin Cycling", une routine de nuit qui promet une peau éclatante et pleine de santé.

C'est au Dr Whitney Bowe, une dermatologue renommée de New York, que l'on doit ce rituel beauté qui se base essentiellement sur le cycle de la peau. Et si la professionnelle de santé le prodigue depuis longtemps entre les murs de son cabinet, le "Skin Cycling" est devenu viral il y a peu sur le réseau social chinois. Le hashtag consacré à cette routine beauté d'un nouveau genre a généré pas moins de 34 millions de vues à ce jour avec pléthore de commentaires tous plus élogieux les uns que les autres.