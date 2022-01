Avec le décès de l'acteur français Gaspard Ulliel, la question du port du casque sur les pistes de ski revient au premier plan, et plus largement celle de la sécurité dans les domaines skiables. Le ski est-il un sport dangereux ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre nos collèges Benjamin Carlier et Anne-Catherine Croufer.

Car il ne faut pas s'y tromper, la sensation de liberté que procure l'ivresse des grands espaces et des pistes enneigées ne doit pas faire oublier la présence des autres skieurs mais également d'obstacles, prévisibles ou pas. C'est d'accueil l'une des causes principales d'accidents, avec la vitesse non-adaptée ou excessive.

Mais au-delà de cela, quelques règles existent comme celle relative à la responsabilité du skieur venant d'en haut, de derrière donc. C'est à lui à anticiper la réaction des autres skieurs présents devant lui.

Des règles, des précautions et des conseils que nos collègues passent ici en revue.