Le skate et la mode, une histoire qui roule.

"Palm Angels a commencé sous la forme d'un livre de photos et Vans était déjà là. J'ai pris une photo d'un mec en train de skater à Venice Beach et il portait les Sk8-Hi les plus vintage que j'ai jamais vues. Et depuis, l'idée d'une collaboration entre Palm Angels et Vans ne m'a pas quittée. Et enfin, c'est devenu une réalité. Avec cette collection, je voulais récréer exactement cette image : quelques mannequins à l'allure vintage et un point de vue contemporain", souligne Francesco Ragazzi, fondateur et directeur artistique de Palm Angels.

Autant de collections et de collaborations qui prouvent que la mode n'en a pas fini avec les sports de glisse, et encore moins avec la culture de l'underground, qui la font palpiter depuis des décennies sans pour autant cesser de l'inspirer.