Le sixième sens : c’est quoi exactement ?

Connaissez-vous le sixième sens ? On entend cette expression partout, mais rares sont les personnes capables d’expliquer concrètement ce que c’est. En fait, le "sixième sens" fait généralement référence au concept de "proprioception". Plus d’explications avec le Dr Steven Laureys, responsable du "Coma Science Group" et Centre du cerveau de l’Université de Liège.