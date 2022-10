Le Sixième enfant un film de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Judith Chemla, Damien Bonnard et Benjamin Lavernhe, tous bouleversants !

Franck et sa femme Meriem, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane sur un terrain vague en banlieue.

Ferrailleur, Franck se débrouille comme il peut pour faire vivre sa famille. Déjà dans une situation précaire, le voilà aux prises avec la justice après qu’une livraison de câbles d’origine douteuse a mal tourné et s’achève par un accident de la route. Poursuivi avec son comparse pour vol aggravé, recel et agression, Franck doit à Julien, un avocat commis d’office, d’éviter la prison. Endetté jusqu’au cou, ayant perdu son camion (indispensable outil travail), il est malgré tout reconnaissant à Julien de lui avoir évité le pire. Pour le remercier, Franck l’invite, lui et sa femme Anna, à venir chez lui boire un verre. La conversation roule sur la famille, et les enfants. Julien et Anna confient leur désir de fonder une famille et leur désespoir de ne pas y arriver, quand Meriem, enceinte de son sixième enfant, avoue que Franck et elle n’auront pas les moyens de l’élever.

L’idée d’un échange enfant à naître contre argent, proposée quelques jours plus tard par un Franck acculé, fait alors son chemin…