Le Sixième Enfant, un drame bouleversant et touchant autour d’un impensable arrangement

Après avoir fait le bonheur des petits comme des grands en télévision, les personnages de la série Dragon Ball reviennent au cinéma dans cette aventure des plus folles. Son pitch est simple : alors qu’on croyait que Goku avait vaincu l’Armée du Ruban Rouge, voilà qu’elle revient avec Gamma 1 et gamma 2, des cyborgs ultimes, deux super vilains qui se définissent comme des super Héros. Qui se cache derrière cette diabolique renaissance ? C’est à cette question que doivent répondre les véritables super héros de cette saga, à savoir Son Gohan et Piccolo.

Vous n’avez rien compris ? Qu’à cela ne tienne, vos enfants, vos petits-enfants, eux, comprendront certainement ! D’ailleurs, emmenez-les voir "Dragon Ball" au cinéma, ils vous en seront éternellement reconnaissants. Et puis, de votre côté, vous découvrirez pourquoi ils aiment ça. Il n’y a rien de compliqué : d’abord les combats (entre le Bien et le Mal) sont dantesques. Ensuite, c’est drôle, tendu, sombre et solaire (le mélange est habile). Enfin, vous devez savoir que cette histoire a commencé en manga en 1984. Un manga devenu culte qui s’est quand même vendu à plus de 260 millions d’exemplaires dans le monde.

Face au succès, ont tout logiquement suivi la série télé animée, les longs métrages et tout le merchandising. Il y a même eu un livre de cuisine inspiré de cet univers. La folie "Dragon Ball" continue au cinéma pour le bonheur de tout le monde.