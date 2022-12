Le site web pour indépendants 1890.be évolue après quatre ans d’existence

Le site web www.1890.be à destination des indépendants, porteurs de projets et dirigeants de PME, fait peau neuve. Ergonomie, fonctionnalités et identité visuelle ont été revues, annonce le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, dans un communiqué de presse mercredi.

Concrètement, les modules de la page d’accueil sont actualisés. L’outil "Guide" et le moteur de recherche sont améliorés. Enfin, l’outil "Qui peut m’aider ?" a été ajouté. L’objectif déclaré est de rendre l’accès à l’information plus intuitif, complet et agréable pour le public cible.