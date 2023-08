Dans les biographies des jeunes filles, la même demande revient souvent :

"Pas de nude ou de demande bizarre"

"Je nude pas"

" Si vous me parler (sic) de sexe ou que vous vouliez que je nude, je vous bloque sans discuter"

Le patron et créateur du site, Thomas Mester, a accepté de répondre à nos questions, exclusivement par mail. À propos de la problématique des photos dénudées reçues sans le consentement des mineures, ce dernier reconnaît l’existence de ces débordements : "Oui, c’est un problème, mais partout. Créez un compte Snapchat, c’est bien plus problématique que chez nous. Car eux, tout leur système est sur base d’envoi de photos temporaires."

Par mail toujours, l’homme reconnaît qu’il n’y a que lui et deux personnes bénévoles qui s’occupent de la modération du site – et plus particulièrement de la détection de faux profils – : "Le site ne fait pas assez d’argent pour me rémunérer moi donc des modérateurs, impossible". Certains utilisateurs de la plateforme peuvent également devenir modérateurs et la plateforme utilise aussi un 'fake detecter' : "Cela permet de faire une recherche inversée d’image. Ça élimine les fakes basiques. Pour le reste de la modération, cela dépend de signaux d’alerte que nous avons définis. Par exemple, les faux profils essayent souvent de demander de l’argent sur PayPal. Donc dès que quelqu’un envoie un lien PayPal, cela fait réagir le site et il nous alerte. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres."

L’outil est-il efficace ? Yves Goethaels, chef de section "Child Abuse" à la police fédérale, n’est pas encore en état de le dire. L’unité n’a pas encore reçu d’information ni de plainte concernant le site Rencontre-ados, mais les autres dossiers sont de plus en plus nombreux : "C’est toujours la même chose : des adultes qui se présentent soit comme des mineurs d’âges pour obtenir des images de mineurs, soit qui lancent des contacts privés avec des mineurs pour obtenir des contacts sexuels. Ça se passe sur toutes les plateformes et selon le niveau de sécurité, c’est plus ou moins facile."