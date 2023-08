Message personnel

Quant aux jeunes qui nous lisent, un petit message personnel : si tu te retrouves en difficulté sur la plateforme, arrête la conversation, contacte tes parents et préviens la police pour identifier l’agresseur ou le prédateur. Sois très prudent, car une fois qu’un nude est partagé sur internet, tu risques de le retrouver des années plus tard en circulation. Réfléchis bien et fais attention à toi.

Le numéro de Child Focus est le 116 000. L’organisme prend également en charge ce type de problème.