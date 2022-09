Le site Jazz in Belgium devient un outil collaboratif et participatif

Le site va permettre que toute l’information soit centralisée. Il va faciliter la découverte de contenus, en évitant de devoir sauter d’un site web à l’autre en continu. Jazz in Belgium sera finalement une sorte de “Wikipedia du jazz”, une centrale d’informations : "Il était important de proposer à la famille du jazz en Belgique un outil qui rassemble et qui réponde au plus près des besoins de cette communauté. Actif depuis 25 ans, le site avait fait son temps. La nouvelle plateforme est le résultat d’un long processus au cours duquel ont été recueillis les envies, besoins et suggestions des professionnels - labels, festivals, clubs de jazz, etc. - francophones et néerlandophones. Ce site est le reflet de cette ouverture. Il est mis à la disposition des opérateurs et du public avec une attention portée au travail de chacun".

Pour la présentation de cette nouvelle plateforme jazz, l’association Les Lundis D’Hortense a proposé un double concert prouvant la diversité et cette ouverture du jazz avec un quartet autour du flûtiste/Saxophoniste Ben Sluijs (avec notamment le batteur Dré Pallemaerts) et les jeunes bruxellois de YôkaÏ.