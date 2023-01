Le site internet de Charlie Hebdo piraté, une enquête est ouverte

De même source, les investigations ont été confiées aux policiers du renseignement intérieur (DGSI) et de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. Selon une source proche du dossier, il y a eu une "attaque du site internet commercial et une défiguration de la page d’accueil", mais sans "aucune revendication significative" à ce stade. "L’enquête démarre", a-t-on ajouté. "Des données seraient en vente, cela doit être vérifié", a aussi indiqué cette source, alors qu’Europe 1 évoque notamment des informations personnelles concernant "plusieurs milliers d’abonnés". Jeudi après-midi, le site internet de l’hebdomadaire satirique était accessible, mais pas sa boutique.