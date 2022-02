Le site des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael continuera à être occupé partiellement

Le site des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael continuera d’être occupé au-delà de l’automne prochain, échéance prévue pour le déménagement de détenus vers la nouvelle prison de Haren, a affirmé vendredi, le secrétaire d’État fédéral chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel. Selon celui-ci, des contacts existent bel et bien avec la Région bruxelloise et les communes concernées.

Comme le conseil communal de Saint-Gilles, il y a une semaine, le collège des bourgmestres et échevins de Forest s’est inquiété vendredi de n’avoir jusqu’ici aucune information sur les intentions du fédéral concernant l’avenir du site des prisons de Saint-Gilles, de Forest et de Berkendael. Le transfert des détenus de ces établissements vers la nouvelle prison de Haren est prévu à l’automne.