Le site de test d’Oppenheimer n’était pas vide : ses habitants réclament justice depuis des années

Ces terres où s’est installé le laboratoire de recherche sur la bombe atomique en 1943 étaient bel et bien occupées, et pas juste pour des rites funéraires. Des familles vivaient là avec leurs bêtes depuis toujours. Elles ont dû quitter les lieux en 48 heures. La journaliste et autrice américaine, Alisa Valdes, n’a pas manqué de rappeler sur X (Twitter) cette partie de l’histoire.