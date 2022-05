Le site de l’ancienne clinique de Stavelot est vendu. Son avenir est connu.

C’est un projet très attendu à Stavelot qui vient de franchir une étape très importante. Ce projet, c’est celui de l’avenir du site de l’ancienne clinique de la localité, qui accueille actuellement une petite polyclinique et un site d’hébergement pour réfugiés. Et cette étape, c’est la vente du site à un trio de promoteurs privés. Celui-ci a été choisi après passage devant un jury spécialisé et le projet prévoit 37 logements, du commerce et surtout le maintien d’une polyclinique sur le site. Un enjeu d’importance au niveau local.

Le maintien de la polyclinique et des consultations médicales spécialisées qui s’y déroulent, c’était très important aux yeux des Stavelotains. Cette polyclinique, elle sera même agrandie. Et elle ne sera plus la principale occupante du site : " On a un laboratoire pour les prises de sang et pour les analyses pour tout l’arrondissement. On a une parapharmacie, des appartements pour les personnes seniors. On a également un espace de coworking de 300 m², et puis une brasserie. Une grande partie du projet va être remise en location, donc nous resterons impliqués dans ce projet ", détaille Jean-Pol Godefroid, un des promoteurs du projet.