Le site de l’ancienne ardoisière de la Morépire bientôt totalement redynamisé : 3 millions d’euros sont dégagés

Aucun ascenseur ne sera installé. Aucune nouvelle salle ne sera ouverte au public sous les 25 mètres. Mais ce sont les nouvelles technologies qui vont s’inviter dans ce kilomètre de galeries existantes. C’est l’histoire remise au goût du jour. "Aujourd’hui, ce site accueille 8.000 visiteurs par an. Après les travaux, on espère en voir plus de 20.000. Toutes proportions gardées, nous voulons que ce site ait le même impact pour le centre Ardenne que l’impact qu’a le Château de Bouillon pour sa région. Les touristes qui viennent ici à Bertrix font vivre l’économie locale. C’est important de leur proposer des activités de grande qualité", poursuit le bourgmestre.

La subvention proposée permettra également de finaliser et d’améliorer les infrastructures du RAVEL 163A, ancienne ligne de chemin de fer reliant l’ardoisière à Florenville, qui est une des plus belles lignes en raison des sites traversés et du nombre important d’ouvrages d’art qu’elle emprunte.