"Le Singulier Monsieur Tout-le-Monde" : un Midas des temps modernes

Dans Matin Première, Lucile Poulain nous présente le premier roman de la québécoise Dorine Hollier Le singulier Monsieur Tout-le-Monde, paru aux éditions F Deville.

Jean Pratou est un personnage "invisible", un comptable quarantenaire vivant seul à la vie monotone et bien rangée. Un jour il rencontre Josette, la préposée au courrier. Josette est littéralement la femme de ses rêves. En effet, il la dessine depuis qu’il est tout petit. Prenant son courage à deux mains, Jean Pratou lui déclare sa flamme et se prend malheureusement un râteau devant les autres collègues. Abattu par cette humiliation, il rentre chez lui et dort une semaine.

A son réveil, l’incroyable se produit. Le voilà doté d’un pouvoir au bout des doigts lui permettant de faire retrouver son apparence originelle à tout ce qu’il touche. Son petit chat à trois pattes, une fois le moignon touché, retrouve l’usage de ses quatre membres. Il touche la rambarde des escaliers, et celle-ci est réparée instantanément. Cela fini par bien évidemment attirer toutes les convoitises du monde, à commencer par la télévision ou encore son ancien patron.

Lucile Poulain décrit Jean Pratou comme un "Midas des temps modernes", faisant partie de la littérature blanche légère. Elle explique notamment que l’autrice, Dorine Hollier, est aussi scénariste de films et de pièce de théâtre, une caractéristique qui se ressent fortement dans l’écriture. "Elle a réussi à associer le sensoriel à la lecture et à l’imaginaire" ajoute Lucile Poulain.