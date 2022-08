"Le silence des églises" un téléfilm qui traite de la pédophilie

En voici l’histoire : Gabriel, 27 ans, est un homme à la dérive, rongé par un mal intérieur que ses proches ne comprennent pas. Le secret de Gabriel est si terrible qu’il n’en a jamais parlé à personne. A douze ans, il a été entraîné dans une relation trouble avec un prêtre, le Directeur de son école. Quinze ans plus tard, Gabriel réalise que cet homme, le Père Vincey, l’a détruit psychologiquement et a fait de lui une épave, l’ayant en plus rendu complice de son crime. Gabriel achète une arme et s’installe dans un petit hôtel proche du pensionnat dont le Père Vincey est toujours le directeur. L’homme d’Église n’a rien perdu de son charisme. Quelle voie prendra sa vengeance ? Gabriel ne le sait pas lui-même mais il est décidé à aller jusqu’au bout. Un affrontement entre une victime et son bourreau. Un homme seul face à une institution, l’Eglise, prête à tout pour faire que le silence recouvre la honte.

Sorti en 2012, C’est la première fois que la télévision traitait de ce sujet si douloureux : la pédophilie dans l’Église catholique. A la fois pudique et engagé, ce film est inspiré́ de faits réels. Le film a été réalisé par Edwin Baily sur un scénario original de l’auteur belge Thierry Debroux.

L’auteur a eu le souci de rendre la force et le paradoxe de la culpabilité qui tenaille les victimes de pédophilie bien des années après les faits.

Le film met face à face Robin Renucci dans le rôle du prêtre "charismatique" et Robinson Stévenin dans le rôle de la victime.

"Le silence des églises" est diffusé le mardi 2 août à 20h30 sur La Une.