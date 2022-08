"Le silence de l’épervier", la saga familiale de l'été avec Line Renaud

Une saga familiale à découvrir dès le 10 août à 20h35 sur La Trois !

Fille d'un magnat de la presse qui a créé un grand journal régional, Margot a laissé à sa soeur Christine la direction du journal. Après la mort de son mari dans l'incendie de leur maison, Margot quitte la région, le journalisme et se remarie avec un viticulteur. Mais, à la mort de sa soeur, la pression pour qu'elle reprenne les rênes du journal se fait sentir. L'enquête sur la disparition de Christine a été confiée au commissaire Sandoval. Coup de théâtre : ce dernier apprend à Margot que l'accident d'avion n'en était pas un...

Cette mini-série en huit épisodes réalisée par Dominique Ladoge raconte l'histoire de deux grandes familles résidant en Aquitaine, dans la région de Bordeaux. Margot Vivier, personnage central incarné par Line Renaud, est une femme courageuse et imposante. A la mort de sa soeur, dans un accident d'avion, elle va reprendre le journal qu'elle dirigeait et faire de surprenantes découvertes sur sa famille et sur la famille Carsac, aux destins croisés depuis la guerre.

Line Renaud domine la distribution de par son charisme, dans cette saga familiale qui ne manque pas de suspense. On retrouve également Florence Thomassin (Anne Vivier), Michael Lonsdale (Antoine Carsac), et Michel Duchaussoy (Paul Lefort).