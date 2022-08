Le signe du zodiaque des personnages de série, un aspect à ne pas négliger pour les fans d'astrologie

Les spectateurs s'intéressent de plus en plus à la personnalité de leurs personnages préférés. Lorsque la date de naissance est donnée par les scénaristes et que le caractère des personnages colle parfaitement avec les clichés traditionnels de leur signe, cela rend le personnage plus fidèle à la "réalité". C'est par exemple le cas de Stiles de la série "Teen Wolf", qui correspond bien au caractère du Bélier ou de Damon de "The Vampire Diaries", qui possède les attributs des Gémeaux. Les scénaristes ont vu juste et évitent de mettre en colère la communauté fan d'astrologie sur les réseaux sociaux, qui cherche toujours à justifier les actions d'un personnage grâce à son signe.

Mais parfois les internautes ne sont pas ravis du choix de date d'anniversaire. Très récemment, c'est le signe de Will dans "Stranger Things" qui a fait débat.

Né le 22 mars, Will est Bélier mais tout porte à croire que son caractère est celui d'un Gémeaux.

Il est assez mystérieux et a une certaine dualité du fait de son passage dans le monde à l'envers, loin du tempérament dominateur du Bélier. Un petit couac que les scénaristes n'avaient pas vu venir mais qui n'a pas échappé à la communauté des passionnés d'astrologie : "Je refuse parce que ça veut dire que Will est Bélier et Will n'est clairement pas Bélier !", dit une fan de la série.