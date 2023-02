Le siège du fournisseur Engie à Bruxelles maculé de peinture

Cette nuit, la façade des bureaux d’Engie a été maculée de peinture et taguée des mots "profiteur de misère". L’action a été revendiquée par un groupe appelé Etoile Noire, qui se dit militer en faveur de la gestion collective des enjeux qui touchent à la survie et contre toute privatisation, dans le but notamment de dénoncer les bénéfices indécents d’Engie.

Certains fournisseurs tels qu’Engie, dont les bénéfices nets ont plus que doublé ce dernier semestre, ont décidé d’augmenter les dividendes reversés à leurs actionnaires.

Dans leur communiqué, Etoile Noire souligne que l’augmentation des factures d’énergie n’est pas l’effet normal d’une situation inévitable mais bien le résultat de choix politiques.