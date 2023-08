Le showman Ingebrigtsen joue avec le public à… 100 m de l’arrivée avant de se qualifier

Multiple champion d’Europe, champion du monde et olympique, Jakob Ingebrigtsen, qui fêtera ses 23 ans en septembre, possède déjà un palmarès impressionnant. Le Norvégien a, aussi, ce petit plus qui fait les champions d’exception. Pour ne rien gâcher, c’est un showman.



Le détenteur du record d’Europe et champion olympique en a apporté une nouvelle preuve en demi-finale du 1500 m aux mondiaux de Budapest. En lutte pour la qualification, le tatoué de Sandnes s’est tourné vers le public pour demander son soutien. Soigner le spectacle, c’est bien. Mais il faut assumer derrière. De ce côté-là pas de problème pour Jakob. Au bout de la ligne droite, il a validé sans peine son ticket pour la finale.



Ingebrigtsen n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà eu une attitude similaire en série du 5000 m des Mondiaux de Eugene l’été dernier. Il avait aussi fait un high five en pleine course avec son frère Henrik à l’Euro de Munich. Il pourrait encore nous surprendre à Budapest.