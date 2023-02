Le "shower makeup" : l'effet mouillé qui cartonne sur TikTok.

Pour obtenir ce look audacieux, il faut commencer par une base de maquillage éclat. La professionnelle mélange ensuite son fond de teint avec une crème hydratante pour un rendu léger et aéré et met l'accent sur le correcteur, qui doit être plus clair que sa carnation, avec un accent porté sur le front et le menton.

Place au contouring avec davantage de matière sous les pommettes et au niveau de la mâchoire pour rendre compte de l'effet de l'éclairage de la salle de bain et de la chaleur qui se dégage de la douche, puis à l'highlighter effet gloss pour obtenir l'effet mouillé.

Il ne reste plus qu'à appliquer le mascara, le crayon à lèvres, le gloss et à apporter un effet mouillé à sa crinière.