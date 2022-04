Le show grandiose de Stromae à Coachella (en images)

Stromae était de retour à Coachella 7 ans après son premier concert (avec notamment Kanye West souvenez-vous) dans l’un des plus grands festivals du monde, mais cette fois en haut de l’affiche. C’était le premier des deux week-ends que compte le festival californien et notre Paul Van Haver national y jouera encore le week-end prochain. Pour ceux qui ont eu la chance de voir en avant-première son Multitude Tour au Palais 12, c’est cette même formule qu’il a proposée au public américain. Un show d’une grande classe, très abouti, bien plus que certains de ses collègues parfois limite paresseux. Un Stromae très en forme qui n’a pas eu de mal à embarquer le public avec lui, pour notre plus grand bonheur.

Découvrez son concert en images.