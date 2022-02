Le Super bowl a de nouveau attiré tous les regards et a permis de réunir les plus grands rappeurs américains comme Snoop Dog, Eminem, 50 cent ou Dr Dre lors de la mi-temps du match. Ce rendez-vous a donné des idées à la scène rap belge…

Plusieurs personnalités ont souhaité réagir. Fabian Le Castel a pu nous transmettre leur propos…